Başbakan: Yargı reformu paketi geliyor

Başbakan Binali Yıldırım
, Adalet Şurası'nda yaptığı konuşmada yargıya olan güveni daha da arttırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği içeren yeni bir reform paketini yakın zaman içinde Meclis'e getireceklerini söyledi. Yıldırım, özetle şunları söyledi: "FETÖ
ile mücadele istiklal ve istikbal mücadelesi olmanın yanında yargının güven ve itibar mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadeleyi adalet terazisini doğru tutarak kazanacağıma yürekten inanıyorum. Başarının tek yolu, hak, hukuk ve adaletten sapmamaktır. Hukuk devleti ilkesine halel getirmeyeceğiz ve keyfiliğe asla müsaade etmeyeceğiz.
KUYUMCU TİTİZLİĞİ
Başta 15 Temmuz darbe girişiminin asıl failleri olmak üzere suçlular hak ettiği cezayı mutlaka görecektir. Bu beklentinin süratle karşılanması ne kadar hayatiyse bu süreci zehirleyecek, sulandıracak tuzaklar karşısında dikkatli olmak da o kadar önemlidir. İşaretler FETÖ'nün ilgisiz birçok insanı adli sürecin içine çekme gayretinde olduğunu göstermektedir. Bu sinsi plan adalet sistemimize kurulmuş bir tuzaktır. Ancak adalet camiamız bu tuzağa asla düşmeyecektir. Bunun en güzel örneği çok önemli bir delil olarak gördüğümüz Bylock
'taki teknik kumpasın açığa çıkarılmasıdır."