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‘Bozguna uğrayacaklar’

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
‘Bozguna uğrayacaklar’

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Bozdağ, eski Cumhurbaşkanı 'ün ile ilgili eleştirisini "2019'a giderken 'ye zarar vermek isteyen çevreler var. AK Parti'ye zarar verme ihtimaline oynuyorlar. Millet kimin nerde durduğunu AK Parti'ye kimlerin zarar vermek istediğini gayet iyi biliyor. AK Parti'ye zarar vermeye yatırım yapanlar bozguna uğrayacaktır" sözleriyle değerlendirdi. Bozdağ, AK Parti ile ittifakına ilişkin yapmasına ilişkin soru üzerine "Ülkemizin bekasıyla ilgili milli bir duruş olarak görüyorum" dedi.

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