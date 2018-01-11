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Belediye Başkan adaylığı için o isimde uzlaştı

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Belediye Başkanı ’ın yerine vekalet edecek yeni belediye başkanı saat 15.00’teki seçimle belirlenecek. seçimde İsmail Akyıldız’ı, ise Genel Merkez’in adayı ’ı aday gösterme kararı aldı. CHP’li adayın ismi, belediye meclis grubunda yapılan toplantıyla belirlendi.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 14:51
CHP Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için o isimde uzlaştı

Yeni başkanı belirlemek için bugün toplanacak Belediye Meclis üyelerinden 26'sı 'li, 2'si li ve 1 tanesi de İYİ Parti'den. Üyeler yeni başkanı belirlemek için bugün saat 15.00'te belediye meclis salonunda toplanacak. Çoğunluğun oyunu alan aday vekaleten başkanlık koltuğuna oturacak.

VALİLİK İKİNCİ BİR YAZIYLA HATAYI DÜZELTTİ

Seçim için İstanbul Valiliği tarafından çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında ismi 'la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de vardı. Hürriyet bu detayı haberleştirince Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan imzasıyla Hüseyin Avni Sipahi'ye ikinci bir yazı gönderildi ve davet iptal edildi. Yazıda tebliğ işleminin sehven yapıldığı anlaşıldığı belirtilip, "Sarfınazar edilmiştir" denildi. (Hürriyet)

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CHP Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için o isimde uzlaştı
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