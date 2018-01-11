CHP Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için o isimde uzlaştı

Yeni başkanı belirlemek için bugün toplanacak Beşiktaş Belediye Meclis üyelerinden 26'sı CHP'li, 2'si AK Partili ve 1 tanesi de İYİ Parti'den. Üyeler yeni başkanı belirlemek için bugün saat 15.00'te belediye meclis salonunda toplanacak. Çoğunluğun oyunu alan aday vekaleten başkanlık koltuğuna oturacak.

VALİLİK İKİNCİ BİR YAZIYLA HATAYI DÜZELTTİ

Seçim için İstanbul Valiliği tarafından çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında ismi Murat Hazinedar'la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de vardı. Hürriyet bu detayı haberleştirince Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan imzasıyla Hüseyin Avni Sipahi'ye ikinci bir yazı gönderildi ve davet iptal edildi. Yazıda tebliğ işleminin sehven yapıldığı anlaşıldığı belirtilip, "Sarfınazar edilmiştir" denildi. (Hürriyet)