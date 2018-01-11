CHP’li Özel’in çirkin tavrına uyarı cezası

Meclis Genel Kurulu'nda, 'oda' tartışması yaşandı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM çalışmalarına verilen 15 günlük arada Genel Kurul başkanlık kürsüsünün arkasında bulunan ve Meclis Başkanı ile başkanvekillerinin kullandığı odada tadilat yaptırması tartışmaya yol açtı. CHP Grubundan sözkonusu odanın tadilat sonrası halini içeren fotoğraf ve videolar basına dağıtılırken bu fotoğraflarda Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın çantasının yer alması da tartışmayı tırmandırdı. Bahçekapılı, "O fotoğraflarda çantamın işi ne" diye tepki gösterirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'le tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında Özel'in Bahçekapılı'ya 'hadi oradan' demesine ise Bahçekapılı tepki gösterdi. Bahçekapılı, CHP'li Özel'e TBMM İçtüzüğü uyarınca uyarı cezası verdi.

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