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'ye büyük şok! Hapis cezasına çarptırıldı

Milletvekili Abdulalh Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 16:56
HDP'ye büyük şok! Hapis cezasına çarptırıldı
'li milletvekili Abdullah Zeydan'a, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Zeydan katılmazken avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Zeydan hakkında terör örgütüne yardım etme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, daha önce HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'a verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası kararını bozmuştu.
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HDP'ye büyük şok! Hapis cezasına çarptırıldı
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