Sıfır atık kültürü çocuk yaşta kazandırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklarca hazırlanan Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışını yaptı. Emine Erdoğan, atık değerlendirme kültürünün çocuk yaşta kazanılması gerçeğinden hareketle, projeye çocukların dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve yemekhanesinde etkin şekilde uygulanan projenin, tüm kamu kurumlarına yayılması hedefleniyor. Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen projenin, kamu binalarında uygulanması amaçlanıyor.

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