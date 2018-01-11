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binasını işgal davasında flaş gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Ulus'taki binasını işgal ettikleri gerekçesiyle yargılan 30 kişi hakkında açılan davada karar açıklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 16:06
Türk Telekom binasını işgal davasında flaş gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Ulus'taki binasını işgal ettikleri gerekçesiyle yargılan 30 kişi hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 15 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi.

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Türk Telekom binasını işgal davasında flaş gelişme!
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