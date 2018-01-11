Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yunan bakandan darbeci itirafı

Yunan bakandan darbeci itirafı

Göçmenlerden Sorumlu Bakan Muzalas: 8 askerin darbeye katıldıklarına dair güçlü deliller var. Darbecilere sahip çıkan ülke olarak anılmak istemiyorum

STELYO BERBERAKIS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Yunan bakandan darbeci itirafı
'da Göçmenlerden Sorumlu Bakan Yanis Muzalas, 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a firar eden 8 askerin darbe girişiminde yer aldıklarına dair kuvvetli göstergelerin olduğunu söyledi. Yunan SKY TV kanalına konuşan Muzalas, 8 firariden birine tanınan siyasi iltica hakkının geri alınmasını sağlayan Yunan hükümetinin başvurusunu kendisinin hazırladığını belirterek, "Ülkemin darbecilere sığınma hakkı tanıyan bir ülke olarak anılmasını arzu etmiyorum" şeklinde konuştu. Muzalas, "Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye'de seçilmiş bir hükümete karşı yapılan bir darbe girişimi vardır. Yunanistan'a firar eden askerler darbeye karşı oldukları için kaçmadı ki" dedi. Muzalas, 8 firarinin iadesinin mümkün olmadığını ancak darbe eylemleri için Yunan mahkemelerinde yargılanabileceklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan bakandan darbeci itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN