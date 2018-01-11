Yunan bakandan darbeci itirafı

Yunanistan
'da Göçmenlerden Sorumlu Bakan Yanis Muzalas, 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a firar eden 8 askerin darbe girişiminde yer aldıklarına dair kuvvetli göstergelerin olduğunu söyledi. Yunan SKY TV kanalına konuşan Muzalas, 8 firariden birine tanınan siyasi iltica hakkının geri alınmasını sağlayan Yunan hükümetinin başvurusunu kendisinin hazırladığını belirterek, "Ülkemin darbecilere sığınma hakkı tanıyan bir ülke olarak anılmasını arzu etmiyorum" şeklinde konuştu. Muzalas, "Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye'de seçilmiş bir hükümete karşı yapılan bir darbe girişimi vardır. Yunanistan'a firar eden askerler darbeye karşı oldukları için kaçmadı ki" dedi. Muzalas, 8 firarinin iadesinin mümkün olmadığını ancak darbe eylemleri için Yunan mahkemelerinde yargılanabileceklerini söyledi.