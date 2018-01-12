2018’de 55 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
, özel hastane standartlarının üzerinde yapılan şehir hastanelerinin tamamen ücretsiz olacağını müjdesini verirken, 2018'de 55 bin sağlık personelinin de kadroya alınacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Demircan, Anadolu Ajansı Editör masasında sağlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Demircan'ın konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:
55 BİN SAĞLIK PERSONELİ:
Personel sayımızı artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yani 2018'de hekim, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli dahil olmak üzere toplam 55 bin kişinin alımını yapacağız.
ŞEHİR HASTANELERİ ÜCRETSİZ:
Şehir hastanelerinin adı farklı olmakla birlikte farklı ücret sistemine dahil olmayacak. Bugünkü devlet hastanelerimiz gibi farklı ücret alınmayacak.
ZİKA KONTROL ALTINDA:
Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak.
AŞIYI REDDETMEK BİLİMSEL DEĞİL:
Aşıda alüminyum bulunduğu gerekçesiyle bazı aileler aşıyı reddediyor. Bunun hiçbir bilimselliği yok. Aşıyı reddeden bir insanın sadece kendi çocuğunun değil, toplumdaki diğer çocukların sağlığı için de tehditler oluşturuyor. Aşı sayesinde 2004'ten beri difteri görmüyoruz. 19 yıldır çocuk felci vakamız yok. Kızamık bitme noktasına geldi.
AŞIYI REDDEDENLER TETANOS OLDU:
2016'da ikisi ölümle sonuçlanan 22 tetanos vakası var. Bu çok düşük ve işin ilginç tarafı 22 vakanın tamamı da aşıyı reddetmiş, yaptırmamış. Aşı, toplum sağlığı üzerinde fevkalade koruyucu bir önlem, buna karşı çıkmak fevkalade sakıncalı. Kimseye zorla aşı yaptıramayız ancak farkındalık oluşturabiliriz.