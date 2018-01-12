FETÖ sanıkları Alpay ve Altan tutuklu yargılanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ'nün kapatılan gazetesi Zaman'ın yazarı Şahin Alpay, gazeteci-yazar Mehmet Altan
ile daha önce tahliye edilen Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü. 6'ya karşı 11 oyla hak ihlali kararı veren AYM, Alpay ile Altan'ın tahliyesine hükmetti. Sanık avukatları da bu kararın ardından tahliye talebinde bulundu. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Alpay'ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de Altan'ın tutuklu kalmalarına karar verdi.