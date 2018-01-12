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FETÖ sanıkları Alpay ve Altan tutuklu yargılanacak

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ'nün kapatılan gazetesi Zaman'ın yazarı Şahin Alpay, gazeteci-yazar ile daha önce tahliye edilen Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü. 6'ya karşı 11 oyla hak ihlali kararı veren AYM, Alpay ile Altan'ın tahliyesine hükmetti. Sanık avukatları da bu kararın ardından tahliye talebinde bulundu. Ancak İstanbul 13. Alpay'ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de Altan'ın tutuklu kalmalarına karar verdi.
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FETÖ sanıkları Alpay ve Altan tutuklu yargılanacak
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