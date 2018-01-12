FETÖ temizlendi PKK’ya darbe indi

Diyarbakır
'da gerek Jandarma gerekse Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK'nın beli kırıldı. Bombalı saldırı
lar önlenirken, İnsansız Hava Araçları'nın da kullanılmasıyla birlikte PKK'lı teröristler, sığınak ve barınaklar imha edildi. Teröristlere ait roketatar, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Geçen yıl yapılan operasyonlarda 74'ü ölü, 19'u sağ ve 5'i teslim olmak üzere toplam 98 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bu örgüt mensupları arasında; Sözde Orta Saha
sorumlusu, sözde Orta Saha Muhaberecisi, sözde Şenyayla alan sorumlusu, sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alan teröristler de bulunuyor. Terör örgüt mensuplarınca bombalı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen 44 motorlu taşıt ele geçirildi. 3 bin 999 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 643'ü tutuklandı. PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile ilgili olarak kamu kurumlarında yapılan idari soruşturmalar kapsamında 473 personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, 523 personel kamu görevinden ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan soruşturmalar neticesinde görevden alınan Belediye Başkanları'nın yerine görevlendirme yapılan belediyelerde terör örgütü ile bağlantılı 497 personel kamu görevinden ihraç edildi.