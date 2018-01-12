FETÖ zanlısı eski hakim ve savcı çifte dava

Cumhuriyet savcısı, firari zanlılar eski savcı Turan S. ve hakim eşi Dilek S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Zanlılar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplam 20 sayfadan oluşan iddianamede, FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunan Turan ve Dilek S'nin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Zanlıların kaldıkları örgüt evlerinde "ev abiliği ve ablalığı" yaptığı kaydedilen iddianamede, farklı dosyalardan yargılanan şüphelilerin, çift hakkındaki beyanlarına da yer verildi.

Cihangir U, beyanında, Ankara Keçiören'de 2011'de örgüte ait evde Turan S. ile hakimlik sınavına hazırlandıklarını öne sürerek, şunları kaydetti:

"O yılki adli yargı hakimlik sınavının bir gün öncesinde bir şahıs adli yargı sorularını vermek için eve geldi. Ben haksızlık içerisinde olmayacağımı beyan ederek itiraz ettim. Yine aynı şekilde olanları anlatmamam için Kur'an-ı Kerim'e el basmak suretiyle bana yemin ettirdiler. Evde kalan Turan S. adli yargı sınav sorularını aldı. Sorular verildiğinde kimseye söylememek üzere yemin ettirdiler. Soruların verildiği şahıslar 2011 yılı adli hakimlik sınavını çok yüksek puanla kazandılar."

İbrahim K. ise Turan S'nin kendisini arayıp HSYK seçimleri için yönlendirmelerde bulunmaya çalıştığını iddia etti.

Zehra T. de aynı evde kaldıkları Dilek S'nin 2011 yılında yapılan hakimlik sınavı sorularını Gülşah kod adlı kişiden aldığını öne sürdü.