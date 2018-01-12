FETÖ’cü albay tutuklandı

Zonguldak
'ta Altındağ Askerlik Şubesi Başkanı Albay A.K., albay F.S., Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli astsubay K.D., emekli astsubay H.B., askeri okuldan ihraç edilen N.K. tutuklandı.
KARAMAN:
Örgüte yardım ve yataklık eden 2 kadın tutuklandı.
İSTANBUL:
Hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturmada 16 ilde 40 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında hakim ve savcı çalışma evlerinden sorumlular ile avukat ve hakim adaylarının da bulunduğu 4'ü üst düzey örgüt ablası 16 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli de aranıyor.
SAMSUN:
23'ü daha önce meslekten ihraç edilen, 2'si ise aktif çalışan, 7'si kadın 25 öğretmen gözaltına alındı.
Emir SOMER - Tuna ÇAM-Şaban YILMAZ /
SABAH