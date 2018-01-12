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Gabar’da ’e moral konseri

Giriş Tarihi: 12.1.2018
Gabar’da Mehmetçik’e moral konseri
Şarkıcı Yusuf Güney 'ta 'e konser verdi. Yılbaşını 'ndaki Beytüşşebap 8'inci Alay Komutanlığı'nda askerlerle birlikte geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şarkıcı Güney ile telefonda görüntülülü görüşerek konser için söz aldı. Bakan Soylu'ya Şırnak'ta Mehmetçik'e ücretsiz konser verme sözünü tutan Güney dün gece İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının organize ettiği konser için Şırnak'a geldi. Güney, ilk olarak Gabar Dağı mevkisindeki Akçay 6. Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki tören alanında askerlere konser verdi. Daha sonra Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na geçen Güney, buradaki tören alanını dolduran askerlere ve vatandaşlara sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Gabar’da Mehmetçik’e moral konseri
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