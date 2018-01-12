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Haliç’e siluet koruması

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018
Haliç’e siluet koruması
, Haliç Silahtarağa'da kendi arazisine verdiği 10 kat imar iznini 6 kata düşürdü. Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazını değerlendiren Büyükşehir Belediye meclisi, Haliç siluetine uygun olarak imar izninin azaltılmasını kararlaştırdı.

GÖLETE DE YENİ PLAN
Bahçeşehir'de yapılması planlanan gölet projesine de yeni plan yapıldı. 2013'te gölet ve turizm alanları oluşturulmasını öngören imar planları açılan dava nedeniyle iptal edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itirazları göz önünde bulundurarak yeni imar planını askıya çıkardı.
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Haliç’e siluet koruması
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