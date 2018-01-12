Haliç’e siluet koruması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Haliç
Silahtarağa'da
kendi arazisine
verdiği 10 kat imar
iznini 6
kata düşürdü.
Eyüpsultan
Belediyesi'nin itirazını
değerlendiren
Büyükşehir
Belediye meclisi,
Haliç siluetine
uygun olarak imar
izninin azaltılmasını
kararlaştırdı.
GÖLETE DE YENİ PLAN
Bahçeşehir'de yapılması planlanan gölet projesine de yeni plan yapıldı. 2013'te gölet ve turizm alanları oluşturulmasını öngören imar planları açılan dava nedeniyle iptal edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itirazları göz önünde bulundurarak yeni imar planını askıya çıkardı.