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İtirafçı sayısı 9’a yükseldi

Giriş Tarihi: 12.1.2018
İtirafçı sayısı 9’a yükseldi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi askerlerin sayısı 9'a yükseldi. Alınan bilgiye göre, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 yarbayın polise teslim olmasının ardından bir subay ve bir astsubay daha FETÖ üyesi olduklarını beyan ederek savcılığa başvurdu. 'nde de bir yarbay, 2 astsubay ve bir öğretmenin itirafçı olduğu, şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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İtirafçı sayısı 9’a yükseldi
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