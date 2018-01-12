İtirafçı sayısı 9’a yükseldi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) şüphelisi askerlerin sayısı 9'a yükseldi. Alınan bilgiye göre, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 yarbayın polise teslim olmasının ardından bir subay ve bir astsubay daha FETÖ üyesi olduklarını beyan ederek savcılığa başvurdu. Kocaeli
'nde de bir yarbay, 2 astsubay ve bir öğretmenin itirafçı olduğu, şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.