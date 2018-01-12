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Son dakika: : Derneği hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika haberi... Derneği hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 14:44
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Halk Özel Harekat Derneği hakkında inceleme başlatıldı

nca hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla "ı Derneği" hakkında inceleme ve araştırma başlatıldı. Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan "Halk Özel Hareketi Derneği" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir."

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Halk Özel Harekat Derneği hakkında inceleme başlatıldı
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