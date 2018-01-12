Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Halk Özel Harekat Derneği hakkında inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında inceleme ve araştırma başlatıldı. Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan "Halk Özel Hareketi Derneği" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir."