‘Tek derdimiz adalete güven duygusu’

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ilk kez düzenlenen Adalet Şûrası'nın kapanışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başarılı geçen şûrada önemli öneriler sunulduğunu söyledi. Şûradaki bu değerlendirmelerin çalışmalarına ışık tutacağını belirten Gül, "Bunların hepsini değerlendireceğiz. Tek derdimiz var, milletimiz adına karar veren yargı mensuplarımıza milletimizin güvenmesi ve adalete güven duygusu. Mahkemeye yolum düşse orada adil karar veren insanlar var' duygusu insanın geleceğe daha güvenle bakmasını, insanın özgüvenle, umutla yaşamasını sağlar. Elbirliğiyle bu güveni artıracağız" dedi.