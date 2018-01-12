Telekom davasında 13’ü ağır 28 müebbet

FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Ankara
13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Sanıklara ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, olay tarihinde vatani görevini yapan sanık er O.T'nin beraatine karar verdi.