TRT'nin Ulus yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal girişimi davası

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan 15. duruşmaya, 57 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanık eski Yüzbaşı Melih Can, geçen celse verilen mütalaanın ardından esas hakkındaki savunmasını yapıyor.

Davanın 15, 17 ve 19 Ocak'ta devam edecek duruşmalarında, sanıkların mütalaaya karşı beyanları alınacak.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Park ile Digiturk binasını ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 93 sanıktan 5'inin bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.

Sanıkların, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların, olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep ediliyor.?

Cumhuriyet savcısı hakkındaki mütalaasında da tüm sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca, 29 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", 53 sanığın "mala zarar verme", 90 sanığın "haberleşmenin engellenmesi", 2 sanığın ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 55 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.