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159 hain için müebbet hapis istendi

Giriş Tarihi: 13.1.2018
159 hain için müebbet hapis istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde 'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 95'i tutuklu 159 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "örgüte üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, 25 Nisan'da Silivri'de yapılacak davanın 8 Haziran'a kadar sürmesini kararlaştırdı.
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159 hain için müebbet hapis istendi
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