159 hain için müebbet hapis istendi

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı
'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 95'i tutuklu 159 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "örgüte üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, 25 Nisan'da Silivri'de yapılacak davanın 8 Haziran'a kadar sürmesini kararlaştırdı.