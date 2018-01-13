Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek.

"Maalesef Kılıçdaroğlu'nda yalan gani. 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık o bile bundan daha fazla. Benim sözüm var adaları geri alacağım diyor. Adalar bizim mi Yunanistan'ın mı diye soruyor Sen o soruyu bize soracağına zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Onun hesabını onlara teslim edenlere sor. Yolları böleriz ama milleti böldürtmeyiz. "

"Yolları böleriz ama milleti böldürtmeyiz"