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"Yolları böleriz ama milleti böldürtmeyiz"

Niğde'de önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek" dedi.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 15:26
Yolları böleriz ama milleti böldürtmeyiz

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek.

"Maalesef Kılıçdaroğlu'nda yalan gani. 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık o bile bundan daha fazla. Benim sözüm var adaları geri alacağım diyor. Adalar bizim mi Yunanistan'ın mı diye soruyor Sen o soruyu bize soracağına zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Onun hesabını onlara teslim edenlere sor. Yolları böleriz ama milleti böldürtmeyiz. "

"Yolları böleriz ama milleti böldürtmeyiz"

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