Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmanlı hanedanına vefa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine gittiği Paris'te aralarında Gülnur Osmanoğlu, Fethiye Nimet Osmanoğlu'nun aralarında olduğu Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyeleriyle görüştü. Görüşmeye AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmede, Osmanlı hanedanının vefat eden üyelerinin mezar yerlerinin durumu da gündeme geldi. Hanedan üyelerinin mevcut mezar yerlerinin bakım ve onarımını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan, çalışmaların hızla tamamlanması talimatını verdi. TİKA'nın Osmanlı hanedan üyelerine ait Fransa'daki mezar yerleriyle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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