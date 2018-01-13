Emine Erdoğan’dan Fransız First Lady’ye davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Elysee Sarayı'nda, Fransız First Lady Brigitte Macron ile bir araya gelmişti. Emine Erdoğan'ın Twitter'daki hesabından fotoğraflarını paylaştığı görüşmede, mülteciler ve eğitim konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Emine Erdoğan, Macron ile eğitimden mültecilerin entegrasyonundaki dil sorununa, sosyal devlet anlayışından yaşlılara yönelik hizmetleri konuştu. Görüşmede Macron, Emine Erdoğan'a Myanmar'a yaptığı ziyaret nedeniyle takdirlerini sundu. Emine Erdoğan, Fransa'nın "First Lady"si Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti.

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