İşte ABD’deki en kanlı terör saldırıları

Türkiye'yeseyahat uyarısı yapan ABD , dünyada ırkçı eylemlerin en fazla yaşandığı ülkelerin başında yer alıyor.Halen siyahlara karşı devam eden ayrımcılığın yanında, cinsel saldırılar ve taciz listesinde de yine başı çekiyor. ABD, açık kamusal alanda da terör riskiyle karşı karşıya. İşte son yıllarda en fazla can kaybının yaşandığı o saldırılardan sadece birkaçı:Virginia Teknik Üniversitesi'nin kampusunda düzenlenen saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti.Colorado eyaletinin Aurora kentinde "Batman: The Dark Knight Rises" filminin galasında filmin karakterlerinden "Joker"i taklit etmeye çalışan bir kişi, sinema salonunu basarak 12 kişiyi öldürdü.Kaliforniya eyaletinin San Bernardino şehrinde engellilere hizmet veren Inland Regional Center binasına giren 2 saldırganın, uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu 14 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.Florida'da eşcinsellerin gittiği bir bara giren saldırgan 49 kişiyi öldürdü. Bu eylem ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Ta ki Las Vegas 'taki saldırıya kadar.Las Vegas kentinde düzenlenen ve 59 kişinin öldüğü saldırı, ABD'de bugüne kadar en fazla kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olarak kayıtlara girdi. Aynı tarihte Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen saldırıda da 3 kişi öldü. New York 'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında terör saldırısı düzenlendi. 8 kişi öldü, en az 11 kişi de yaralandı.