Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun Kocaeli üzerinden İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından, sevkiyatta kullanılan aracın plakasını belirleyen ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aracı durdurdu.
Ekiplerce otobüste yapılan aramada tavan kısmına gizlenmiş vaziyette 264 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.