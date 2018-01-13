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'de operasyonu

'de durdurulan otobüste yapılan aramada 264 kilogram eroin yakalandı.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 10:29
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden temin edilen nun Kocaeli üzerinden 'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından, sevkiyatta kullanılan aracın plakasını belirleyen ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aracı durdurdu.

Ekiplerce otobüste yapılan aramada tavan kısmına gizlenmiş vaziyette 264 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
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