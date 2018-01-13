‘Mor Beyin’ mağduru bin 823 kişi görevlerine iade edildi

FETÖ'nün "ByLock delili"ni sulandırmak için kullandığı "Mor Beyin
" tuzağının mağduru bin 823 kişi görevine iade edildi. FETÖ'nün Mor Beyin yazılımı üzerinden, iradeleri ve bilgileri dışında ByLock'a yönlendirildiği belirlenen 11 bin 480 kişi arasında bulunan 2 bin 168 kişiden bin 823'ünün, FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.
TSK'DAN 9 BİN 236 İHRAÇ
Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Görevlerine iade edilenler arasında Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tamer Dönmez, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Yüzgüleç (eski Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı), 2. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Çetin gibi isimler de bulunuyor. Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamada da, "FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne kadar 9 bin 236 personel hakkında ihraç işlemi yapıldı, 5 bin 399 personel tutuklu" denildi.
SELEF MASUM HALEF HAİN ÇIKTI
Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir de dün yayımlanan KHK ile görevine iade edilenler arasında yer aldı. Güvenir'in görevden alınmasının ardından yerine gelen Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir ise FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olmuştu