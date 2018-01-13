‘Özel Harekât’ın statüsü yükseltildi

PKK
'nın hendek ve barikat stratejisi sonrasında değişen terörle mücadele konsepti ile kırsala çıkmaya başlayan Özel Harekât
polisi görev tanımına uygun resmi statüye kavuşturuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında "daire başkanlığı" olarak görünen birimin pozisyonu yükseltilerek "başkanlık" haline dönüştürüldü. Yeni unvan da "Özel Harekât Başkanı" olarak değiştirildi. KHK
düzenlemesi ile Özel Harekât Başkanı mesleki kıdem itibari ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısına eşitlendi. Başkan, Dört yıldızlı emniyet müdürü statüsüne yükseltildi. Ankara Gölbaşı merkez birimin dışında, 8 bölge müdürlüğü kurulacak. Şark görevini bitiren özel harekatçılar, bölge başkanlıklarına tayin edilecekler. 24 bin kişilik "çok özel yetiştirilmiş" polis ekibi terörle mücadelede görev alacak. Polis memuru yetiştirmede kullanılan bir polis eğitim merkezi, özel harekat eğitim merkezine dönüştürülecek.