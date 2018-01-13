TBMM, yeni bağımlılık türlerini araştıracak

TBMM uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, alkol, sigara, esrar, eroin ve diğer uyuşturucu türlerinin dışında internet bağımlılığı alanlarında da araştırma yapacak.

Komisyon Başkanı Yılmaz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun, Türkiye'de bağımlılık yapan uyuşturucu tarzındaki yeni çıkmış maddelerin araştırılması, alınması gereken tedbirler konularında çalışma yapacağını söyledi.

"Bağımlılıktan sadece birey değil, ailesi ve toplum da etkileniyor"

TBMM tarafından 2008 yılında sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda çalışma yapıldığını anımsatan Tezcan, her geçen gün yeni sentetik uyuşturucu türlerinin çıktığını belirtti. İnsanların uyuşturucu maddeye ulaşımlarının da kolaylaştığına dikkati çeken Tezcan, "Uyuşturucu madde bağımlılığı günümüzde hızla artarak toplumu inanılmaz derecede hastalıklı hale getiriyor. Bu durumdan sadece birey etkilenmiyor, ailesi ve toplum bir takım problemlerle karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.

Tezcan, ağızdan, damar yoluyla ya da enjekte ederek ve cilde yapıştırmak suretiyle çeşitli uyuşturucu maddelerinin olduğuna vurguladı.

Uyuşturucu noktasında Türkiye'nin riskli bir bölgede yer aldığına işaret eden Tezcan, Afganistan, İran, Doğu Asya, Ortadoğu olmak üzere geçiş noktasında yer aldığını ve uyuşturucu trafiğinin yoğun olabileceğini dile getirdi. Ancak Türkiye'de başarılı operasyonlarla önemli mücadelelere imza atıldığının altını çizen Tezcan, "Uyuşturucu kullanımında Fransa yüzde 41 oranla ilk sırada. Danimarka ikinci, Birleşik Krallık üçüncü sırada. Türkiye ise yüzde 2,7'lik oranla çok düşük seviyede. Bu rakamın düşük olması bizi rahatlatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

2002-2016 yıllarında 2 bin 148 vatandaşın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Tezcan, bunun da ciddi bir oran olduğunu söyledi.

"Tehlikeli bağımlılıklardan biri de internet"

İnternetin de insanın ruhunu uyuşturarak bağımlılık oluşturduğunu belirten Tezcan, "Günümüzde gençleri, çocukları çok ilgilendiren internet bağımlılığı var. Çok masum gibi gözüküyor fakat gençlerimiz, çocuklarımız bu bağımlılık nedeniyle çok ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor. Ayrıca uyuşturucuya internet aracılığıyla daha kolay ulaşım sağlanıyor." dedi.

Komisyon çalışmaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan, gerekli uzmanlarda, uyuşturucu kullananları ve ailelerini dinleyeceklerini aktaran Yılmaz Tezcan, "Piyasaya yeni kurulan uyuşturucu maddeler ve internet noktasında çalışmalar yapacağız. Yasa yapıcılar olarak yeni çıkmış başta uyuşturucu maddeler olmak üzere insanların ruhunu, bedenini, sağlığını hasta eden etkenleri ortadan kaldırılması, alınacak önlemler konusunda araştırmalar yapıp, TBMM Başkanlığına ve ilgili bakanlıklara önerilerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

"Dramatik olaylarla karşılaşıyoruz"

AK Parti hükümetlerince uyuşturucu madde bağımlılığı ile hem etkin mücadele hem de tedavi, rehabilite ve topluma kazandırılmaları konularında önemli adımlar atıldığını ancak daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Tezcan, özellikle madde bağımlılığından tedavi edilen insanların iş bulma noktasında ciddi sorunlar yaşadığını bildirdi.

Milletvekili seçilmediği dönemde de bu alanda çeşitli şikayetlerle karşılaştığını anlatan Tezcan, şunları kaydetti:

"Anne ya da baba uyuşturucu kullanıyor ve bir noktada aile dağılıyor, çocuklar ortada kalıyor ve onlar da kötü alışkanlıklara sürükleniyor. Ya da çocuk uyuşturucu madde kullanıyor, kazancı olmadığı için ailesinden sürekli para istiyor, ailenin birikimini tüketiyor, para alamadığında da şiddete başvuruyor. Buna benzer çok sayıda dramatik olaylarla karşılaşıyoruz. Ülkemizin ve toplumun geleceği açısından büyük bir sorun, bu sorunla topyekün mücadele etmeliyiz."