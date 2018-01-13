Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye'nin ABD
'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu söyledi.
Los Angeles
'ta eski Başkonsolos Kemal Arıkan'ın Ermeni teröristlerce şehit edildiği yeri ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin seyahat uyarısını değerlendirdi.
MÜTTEFİKE YAKIŞMIYOR
Esasen pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki işbirliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi bunlara harcamamamız gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin de ABD'ye yönelik seyahat uyarısında bulunduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye, ABD'den çok daha az güvenli bir ülke değildir. Tersinden söyleyecek olursak Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir."
Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı elde ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'de yaşanan saldırılardan da mutluluk duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti. Çavuşoğlu, "ABD'de günlük olaylar ve saldırılara baktığımız, değişik şehirlerde günde öldürülen insan sayısına baktığımız zaman, buna turist
de dahil Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.
YABANCI DÜŞMANLIĞI VAR
Türkiye'nin ABD'liler dahil 2017'de 32 milyon turist ağırladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu sene de ABD'den turist olarak gelmek isteyenlerin sayısında ciddi artış var. Bunu durdurmak mı istediler, ne yapmak istediler onu anlamadık" dedi.
Türkiye'de yabancı düşmanlığı olmadığını da hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "ABD'de yabancı düşmanlığı hat safhada. Bizzat Amerikan yönetiminin, Trump yönetimi ve Başkan'ın bizzat kendisinin başka ülkeleri nasıl aşağıladığı, hakaret ettiği ortada. Şimdi böyle bir durumda seyahat bakımından Amerika mı daha az güvenli yoksa Türkiye mi daha az güvenli. (ABD'nin uyarısına) Biz ona karşılık verdik. Böyle bir şey yapmak istemeyiz normal şartlarda. Tabii Tillerson ile bu konuyu konuşacağız."