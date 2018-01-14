Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
'nin Elazığ İl Kongresi'nde Afrin'e operasyon mesajı verdi. Erdoğan, "Ordu
kurduklarını sandıkları çapulcuları nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır" dedi. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
BIÇAKLA KESER GİBİ KESTİK
"200 yıldır nerede bir terör hadisesi nerede bir kargaşa varsa orada mutlaka bir takım güçlerin hesabı vardır. Biz şanlı ecdadımızın başarıları ile öğrendiğimiz kadar tarihimizden ders almasını da bilen bir milletiz.
Suriye'de, Irak
'ta sınırlarımız boyunca her yerde aktif bir politika izliyoruz. Ülkemize yönelik tehditleri artık karakollarımızın kapısında, şehirlerimizin caddelerinde, vatandaşlarımızın günlük hayatı içinde değil, doğrudan kaynağında tespit ve imha kararı aldık. Bu stratejiyi adım adım hayata geçirdik. Terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı ile bu koridoru tam ortasından bıçakla keser gibi böldük ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlip operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz.
BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ
Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız bu böyle biline. Bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak'a kadar, sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Buradan Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiler. Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce TIR ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı.
KİMSE ZEKâMIZLA ALAY ETMESİN
Artık kimse bize bu silahlar alandaki kuvvetlerimize lazım safsatasını tekrarlamasın. Karşımıza geçip, bu silahların Suriye'deki Amerikan askerleri için gönderildiğini söyleyen kişi asker başına 1 kamyon silah gerektiğini iddia ediyor demektir. Kimse zekâmızla alay etmesin. Bugüne kadar bize söylediği her şey yalan. Yarın öbür gün bölgede hiç birimizin istemediği bir sıkıntı yaşanırsa, bilinsin ki sebebi bu yalanlarla bizi oyalayanlardır.
YILANLA YATAĞA GİREN...
Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler.
Dün Cerablus'tan El Bab
'a kadar 3 bin DEAŞ
'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz."
'SEN KAÇACAKSIN BİZ KOVALAYACAĞIZ'
"Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. 'Paralel devlet, şu devlet, bu devlet.' Nerede? Pensilvanya'da. Hadi sıkıyorsa gel, buraya gel. Amerika da seni bir yere kadar taşır. Sonra o da seni kapıya koyacak. Kaçacak delik ararsın. Sen kaçacaksın, biz kovalayacağız."
DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Konuşmasında Devlet Bahçeli
'ye de teşekkür eden Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklamış olması şüphesiz milli mutabakatın ne denli güçlü şekilde oluştuğunun ifadesidir. Bu vesileyle şahsım, partim, milletim adına teşekkür ediyorum. Zira bu ümmetin birliği çok önemli" dedi. MHP
Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir de AK Parti Kongresi'ne katıldı.