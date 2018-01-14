Erdoğan açıkladı Mehmetçik vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti İl Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi için gittiği Elazığ'da yaptığı açıklamalardan hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin mevzilerini vurdu. Erdoğan'ın, "Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları 1 haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" mesajı ardından Reyhanlı'daki TSK unsurları Afrin'deki teröristleri hedef aldı.

OBÜSLER ATEŞLENDİ

TSK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu. Öğleden sonra yapılan top ve obüs atışları, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. TSK unsurlarının atışları, Afrin güneyinde konuşlu onlarca bölgedeki terör mevzilerini vurdu. Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Oğulpınar hattından yapılan atışlarla YPG kontrolünde bulunan Hamame, Trench, Cinderes, Dewe, Celeme, Hezve, Aske ve Sadare hatlarında bulunan örgüt mevzileri ateş altına alındı. Örgüt mevzilerini vuran TSK, Afrin'in güneyinde yeni bir gözlem hattı daha oluşturdu. Daha önce Hatay Reyhanlı'dan içeri girerek muhaliflerin denetiminde bulunan bölgede gözlem noktaları oluşturan TSK, dün Harithan bölgesinde yeni bir gözlem noktası oluşturdu. Aralık ayında Rusya ve İran'la yapılan mutabakat sonrasında alınan karar doğrultusunda oluşturulan gözlem noktalarıyla Afrin'in güneyini kuşatan TSK, bu hat boyunca 42 kilometre ilerlemiş oldu. Bu hamle ile terör örgütü YPG, güney hatlarından tamamen kuşatılmış oldu.

REYHANLI'YA TANK SEVKIYATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suriye sınırına tank sevkıyatı da hız kazandı. 5 tank yüklü TIR konvoyu sınırdaki birliklere sevk edildi. Bu arada gece saatlerinde Afrin'deki teröristlerin sınır karakoluna yönelik taciz ateşine, misliyle karşılık verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Bir ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" mesajını vermişti.

ABD'Lİ HEYET TERÖRİSTLERLE

Bu arada ABD, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde terör örgütü YPG/PKK'yı ziyaret etti. Bu güne kadar örgüte 4 bin TIR silah ve yüz milyonlarca dolar maddi yardım yapan ABD'nin, bu görüşmede Türkiye tarafından başına 4 milyon TL ödül konan PKK elebaşlarından Şahin Cilo kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin ile toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıya Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Astana toplantılarında ABD'yi temsil eden Max Martin'in de katıldığı öğrenildi.

SURİYE HALKI, MENBİÇ'TE YPG'YE İSYAN ETTİ

Terör örgütü YPG'nin işgal ettiği Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te halk örgüte yönelik protestolara başladı. Ülkelerindeki iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, son olarak PYD/PKK terör örgütü üyelerinin, 25 yaşındaki Hannan el-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el-Minhan'ı işkence ederek öldürmesine tepki gösterdi. İlk günden itibaren terör örgütü PYD/ PKK'dan rahatsız olduklarını ve bugüne kadar türlü işkenceler gördüklerini belirten halk ise Menbiç sokaklarında örgütü protesto etmeye başladı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan ise "ABD'nin siyasi ve askeri desteği olmasaydı, PYD ne Menbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi. Çünkü bunların orada hiç bir desteği yok sadece ellerindeki silahlara ve dış güçlere güveniyorlar. ABD'nin desteği azaldıkça PYD işgal ettiği toprakları kaybedecektir" diyerek tepkisini dile getirdi. Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmed Abbud Cuğani de cinayetlerle ilgili örgüte tepki göstererek vahşeti kınadı.