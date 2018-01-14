Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’te

Sudan
Devlet Başkanı Ömer el- Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 yavru aslan dün Gaziantep'teki Hayvanat Bahçesi
'ne getirildi. İkisi dişi, ikisi erkek 4 aslan Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi'nde hazırlanan özel bölüme yerleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye
'yi aslanları görmeye davet ediyoruz" dedi. Şahin, 1 yaşında olan dişi aslanlara Nil ve Sultan, erkek olanlara ise Sevakin ve Sudan isimlerinin verildiğini belirtti.