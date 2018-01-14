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Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’te

MEHMET BONCUK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’te
Sudan Devlet Başkanı Ömer el- Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 yavru aslan dün Gaziantep'teki 'ne getirildi. İkisi dişi, ikisi erkek 4 aslan Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi'nde hazırlanan özel bölüme yerleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı , "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm 'yi aslanları görmeye davet ediyoruz" dedi. Şahin, 1 yaşında olan dişi aslanlara Nil ve Sultan, erkek olanlara ise Sevakin ve Sudan isimlerinin verildiğini belirtti.
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Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’te
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