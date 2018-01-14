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‘İttifak’ şer güçlerin oyunlarını bozdu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
‘İttifak’ şer güçlerin oyunlarını bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lideri ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından ivme kazanan 'yerli ve milli ittifak' ile ilgili şunları kaydetti: "Yerli ve milli ittifak bin yıllık terkibin siyasette de ete kemiğe bürünmüş halidir. Ecdadın ruhuna hürmet, evladın geleceği için atılmış büyük bir hizmettir. Bu kutlu birlikteliğin mimarları şanlı tarihimizde altın bir sayfa açmışlardır. Her türlü tahrik ve tacizlere aldırmadan vatan ve millet sevdasını mihenk alarak bu yolu açan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli'ye bu millet şükran borçludur. Bir kez daha şer güçlerin ve işbirlikçilerin oyunları bozulmuş, hesapları boşa çıkmıştır. Fitne değil rahmet kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Medeniyet coğrafyamız kazanmıştır. Yeni Türkiye'nin hürriyete, büyümeye yürüyen, mazlumları sahiplenip, hakkı tutarak yücelen Türk İslam medeniyetinin yeniden ihyasının kapısı açılmıştır. Biz vatandaş olarak memnunuz. Derebey ve sömürge medeniyetinin temsilcileri üzgün."
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‘İttifak’ şer güçlerin oyunlarını bozdu
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