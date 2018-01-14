‘İttifak’ şer güçlerin oyunlarını bozdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın
Topçu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın MHP
lideri Devlet Bahçeli
ile gerçekleştirdiği
zirvenin
ardından ivme kazanan
'yerli ve milli ittifak'
ile ilgili şunları kaydetti:
"Yerli ve milli ittifak
bin yıllık terkibin siyasette
de ete kemiğe bürünmüş
halidir. Ecdadın ruhuna hürmet,
evladın geleceği için atılmış
büyük bir hizmettir. Bu
kutlu birlikteliğin mimarları
şanlı tarihimizde altın bir sayfa
açmışlardır. Her türlü tahrik ve
tacizlere aldırmadan vatan ve
millet sevdasını mihenk alarak
bu yolu açan Sayın
Cumhurbaşkanımız ile
Sayın Devlet Bahçeli'ye
bu millet şükran borçludur.
Bir kez daha şer
güçlerin ve işbirlikçilerin
oyunları bozulmuş,
hesapları boşa çıkmıştır.
Fitne değil rahmet
kazanmıştır. Türkiye
kazanmıştır. Medeniyet
coğrafyamız kazanmıştır. Yeni
Türkiye'nin hürriyete, büyümeye
yürüyen, mazlumları sahiplenip,
hakkı tutarak yücelen
Türk İslam medeniyetinin yeniden
ihyasının kapısı açılmıştır.
Biz vatandaş olarak memnunuz.
Derebey ve sömürge medeniyetinin
temsilcileri üzgün."