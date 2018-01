BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Binali Yıldırım, dün AK Parti 'nin Niğde ve Aksaray 'daki il kongrelerinde konuştu. Yıldırım, konuşmalarında şu mesajları verdi:Kongrelerimiz başka partilerinkine benzemez. AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı var. Kongrelerimizi bayram havasında yapıyoruz. Onların kongrelerinde ise masalar, sandalyeler, yumruklar konuşur. Bizim kongrelerimizde sevgi, muhabbet, Türkiye konuşulur. Her yaptığımızı birlik, beraberlik, kardeşliğimizi düşünerek yapıyoruz. Hiç kimseyi kendimize benzetme arzusunda değiliz. Türkiye özgürlükler ülkesidir, her vatandaş inandığı gibi yaşama hakkına, kendisini ifade etme hakkına sahiptir.AK Parti, liderinden mahalle temsilcisine, sandık müşahidine kadar "Önce Türkiye" diyenlerin partisi. AK Parti milli mutabakatla, ittifakla büyümeye devam edecek.Kayyum atanan 90'dan fazla belediyede 2.5 milyarlık yatırım yapılarak, bütün alt yapısı yenilendi. Daha önceki belediyeler maalesef aldıkları paraları dağa, teröristlere daha fazla insan öldürmesi için aktardı. Biriktirdikleri borç miktarı 4 milyarın üzerinde. Terörle mücadelede kazanan millet oldu.Maalesef bu anamuhalefet partisi başkanında yalan gani. Arkasından yetişmenin imkanı yok. Bugün konuşmasında diyor ki, "Sözüm var, adaları geri alacağım. Adalar bizim mi, Yunanistan 'ın mı?" diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma, konuştum mu altından kalkamazsın. Diyor ki 'Bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalktı.' İlave ediyor; 'Kardeşim Meclis'in önünde niye kendini yakmaya kalkıyorsun. Git kendini yakacaksan Saray'ın önünde yak.' Adama bak. Bunun yaptığı komşunun evi yanarken gidip üşüyen elini ısıtmaya benziyor. O vatandaşın yanması önemli değil. Erdoğan düşmanlığı o vatandaşın yanmasından daha fazlaTürkiye'de hizmet hep sağ iktidarlarda yapılmış. Koalisyon dönemleri gelmiş, istikrar gitmiş, meteliğe kurşun atar hale gelmişiz. Sonra bir yağız delikanlı çıkmış, "Artık hiç birşey eskisi gibi olmayacak" demiş, kutlu yürüyüşü 80 milyon vatandaşımızla başlatmış. Son 15 yıl AK Parti iktidarıyla Türkiye şaha kalkmış, 1 Türkiye 3 Türkiye olmuş.Afrin'deki, Kobani'deki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir; Türkiye'ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılacak her türlü saldırı misliyle karşılık bulacak.Şehitler diyarı Niğde, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta çok şehit verdi. 15 Temmuz 'da Ömer Halisdemir başta olmak üzere Ramazan Konuş, Varol Tosun, Kemal Tosun, Hakan Ünver kardeşlerini şehit verdi. Niğdeliler o gece göğsüyle siper oldu ve alçakların girişiminin akamete uğramasında fedakarlık gösterdi. Kahramanlar şehit oldu. Başta Ömer Halisdemir olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onlar bizim hür ve bağımsız yaşamamız için hayatlarını ortaya koydular. Bize düşen görev de bu ülkeyi daha da ileri götürmek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile kararlılıkla yürümek.Anadolu'nun ruhu Aksaray'dadır. Anadolu hikmetinin filizlenip, çınara dönüştüğü yerdir. 15 Temmuz'da Aksaray milletin emanetine sahip çıkmıştır.Niğde'deki kongreye 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası, Hasan Hüseyin Halisdemir de katıldı. Baba Halisdemir salona girdiğinde Niğdeli hemşehrilerinden büyük alkış aldı. Kongrenin gerçekleştiği salonda ise şehit Ömer Halisdemir'in afişleri de yer aldı. Kongreye MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Bünyamin Karataş da katıldı.