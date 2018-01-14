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Son Dakika Haberi: 'nin bir 'abisi' daha yakalandı!

Son dakika haberi... 'nün "il abisi" olduğu belirlenen zanlı ve "ByLock" kullanıcısı eşi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 11:25
Son Dakika Haberi: FETÖ'nin bir 'abisi' daha yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "il abisi" olduğu belirlenen Murat F. ile "ByLock" kullandığı öne sürülen eşi Fatma F, 'da sahte kimlikle yakalandı.

OTOBÜS TERMİNALİNDE SAHTE KİMLİKLE YAKALANDILAR

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt içinde 2014 yılında "il abisi" konumuna getirildiği belirtilen Murat F. ile "ByLock" kullandığı iddia edilen eşi Fatma F'yi, Samsun'da otobüs terminalinde sahte kimlikle yakaladı.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'nin bir 'abisi' daha yakalandı!
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