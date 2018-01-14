‘Türkiye hem sahada hem de masada var’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Bingöl 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "Türkiye
'yi hesaba katmayanın hesabı mutlaka döner" diyen Erdoğan Bingöllülere doğalgaz müjdesi de verdi. Erdoğan, "Bingöl'ün tamamı gelecek yıl doğalgaza kavuşacak" dedi. Kongre öncesinde stadyum önünde kendisini bekleyen kalabalığa da hitap eden Cumhurbaşkanı özetle şu mesajları verdi:
"2019 seçimleriyle yürürlüğe girecek yeni sistem ile Türkiye'de siyasete dışarıdan müdahalelere zemin hazırlayan istikrarsız ortamlar tarihe karışacak. Yeni yönetim sistemi ile Türkiye, 2023 hedeflerine daha hızlı ilerleyecek. 2053 ve 2071 vizyonuna daha sıkı sarılacak.
"Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin olurunun alınmadığı, Türkiye'nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye'nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç akim kalmaya mahkûmdur. Türkiye, milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edecek.
Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz.
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi.
Mart 2019'da yerel seçimler yapılacak. Arkasından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Hazır mıyız? İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz. Ana kademe, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?"