Abbas'tan flaş açıklama! Müslüman bir ülkeden...

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 'Kudüs, Filistin'in Ebedi Başkenti' temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail Oslo'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı" dedi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TALEPLERİNE BAĞLIYIZ'

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD'nin 'vetosuna' rağmen Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gideceğini bildirdi.

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs masadan kaldırılmıştır" yönündeki sözlerine gönderme yaparak, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul eder" ifadelerini kullandı.

'BİR ARAP ÜLKESİ PARA TEKLİF ETTİ'

Abbas, Arap ülkelerinin Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmeye gitmelerini kabul etmediklerini, Arap ülkelerinden adını vermediği bir yetkilinin kendisine Filistin sorununun çözümünden önce İsrail ile normalleşmeyi kabul etmesi karşılığında para teklifinde bulunduğunu söyledi.