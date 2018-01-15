Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında gerçekleştirilen Türkiye Esnaf Buluşmasında konuştu. Türkiye'nin 81 ilindeki bütün esnafları, sanatkarları selamlayarak konuşmasına başlayan Yıldırım, TESK'in 2 milyonu aşan üye sayısı, çalışanlarıyla düşünüldüğünde 10 milyon civarında vatandaşı kuşatan Türkiye'nin en dinamik STK'sı olduğunu ifade etti. Ülkenin ekonomisinin geleceğinin temelinin esnaf ve sanatkar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Birikimleri az olabilir ama hitap ettiği vatandaş kitlesi, gördüğü hizmetin, yaptığı işin sonucu itibarıyla siz Türkiye'nin olmazsa olmazlarısınız. Siz, olmazsanız millet ekmek alıp yiyemez, odun alıp ısınamaz, berbere gidip saçını kestirecek kimse bulamaz. Bir insanın günlük hayatını idame ettirmesi için lazım olan her şey esnaf ve sanatkarlar ancak mümkün. Bazılarının sesi gür çıkabilir ama onların itap ettiği yer hiçbir zaman esnaf ve sanatkarlar gibi değildir. Siz, Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı iş ile, hizmet ile değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız. Bizim medeniyetimizde esnaf ve sanatkarlar sadece ekonomi faaliyetiyle iştigal eden kurum, kesim değildir. Selçukludan, Osmanlıdan, Cumhuriyet döneminden ahilik kültürü adı altında esnaf ve sanatkarlar bu ülkenin her zaman çimentosu olmaya devam etmiştir. Bu güçlü kadim gelenek ülkeyi ayakta tutan, bir arada tutan, ülkemize istikamet veren bir vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım: ABD bu yanlıştan vazgeçmeli

"2017 YILI İÇİN FELAKET ÇIĞIRTKANLIĞI YAPANLAR AVUCUNU YALADI"



Yıldırım, 2017 yılının geride kaldığını belirterek, "Artısıyla, eksisiyle, iyisiyle kötüsüyle bir yılı tamamladık. Kolay bir yıl olmadı. 2017 yılı için felaket çığırtkanlığı yapanlar, senaryoları üretenler avucunu yaladı. Çünkü Türkiye 2017'de ülkemizin şartları bakamından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. 2017'nin başında biz kara kara düşünüyorduk, esnaf büyük işletmeler, orta işletmeler hepsine yapacağız diye umutsuzluk içindeydi. İlgili bakanlarımız seri halde kararları aldık. Primler ötelenecek, küçük esnafa, büyük orta işletmelere kredi alanı genişletilecek. Yeniden yapılandırma yapılacak, milletle barış yapılacak. Geçmiş ihtilafları bir kenara bırakacağız. El sıkışacağız. Birçok kararı arka arkaya aldık ve birden bire hava değişti" dedi.



Ekonomik sonuçların alınan tedbirlerin bir sonucu olduğunu anlatan Yıldırım, "Yüzde 7 civarında bir büyüme ile kapatıyoruz. Bu önemli bir şey. Gelişmiş ülkelerin 5-6 katı, dünya ortalamasının 2,5 katı. Belki de dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin de üstünde yer alacağız. Birinci olursak şaşmayalım. Doğrusu bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum, ülkenize güveneceksiniz, milletinize güveneceksiniz. Ülkenin geleceğine inanacaksınız. Bu olduğu zaman gerisi zaten geliyor. 15 Temmuz'da öyle olmadı mı? Darbe nasıl bastırıldı. Düşünün, tank, top, tüfek, her türlü silah var, sizin elinizde ne var? Yürek, yürek. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi" açıklamasında bulundu.



"AMERİKA BU YANLIŞTAN VAZGEÇMELİ"



ABD'nin Türkiye ve Irak sınırı boyunca Fırat Nehri'nin kıyısında terör örgütü PKK'lı teröristlerden kurulacak 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü birliğinin oluşturulması için çalıştığı yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Su uyur düşman uyumaz. Bakın şimdi, terör örgütlerine emperyalist emelleri olan bölgede ülkeler aleni destek veriyorlar, kime karşı, Türkiye'ye karşı. Amaç, Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin. Türkiye'nin, bölgedeki sorunları çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. Bugün, ABD NATO'da bizimle müttefik. NATO'nun sınırları neresi? Türkiye'nin sınırları. Türkiye'nin sınırları doğu, güney sınırlarımızın tamamı NATO'nun sınırları. NATO içindeki bir ülke Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütü ile bir oluyor oraya asker koyuyorlar, askeri bir örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur. Amerika bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli. Bu ülke, millet şartlar ne olursa olsun, bağımsızlığından, egemenliğinden zerre kadar taviz vermemiştir. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun için karşımızdaki tehdit kimden gelirse gelsin, kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız, bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.



Önce refah ve istikrarın önemli olduğunu anlatan Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır esnafımızın, sanatkarların hep yanında olduk. Gerekli ülkelerin imkanları dahilinde destekleri teşvikleri verdik, ülkemizin potansiyelini daha fazla keşfetmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Esnaf ve sanatkarlarımız sektör sektör ele alınıyor, ülkenin esnaf ve sanatkar haritasını çıkarıyoruz. Yaşlılık ve emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin müzmin meseleleri vardı, aylıklarından yüzde 10'luk SGK destek primi kesiliyordu, kaldırdık mı? Kaldırdık. İlk defa işe başlayan genç esnaf ve sanatkarların kazançlarını 3 dönem vergiden muaf tuttuk. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren sanatkarlarımıza faizsiz kredi desteği sağladık" diye konuştu.



"KANUN ÇIKTI MI HERKES UYACAK KARDEŞİM"



"Esnafa sicil affı getirdik mi?" diye soran Yıldırım, salondakilerden 'tanımıyorlar' cevabını aldı. Yıldırım, bunun üzerine, "Tanımıyorlarsa, biz onlara tanıtmasını biliriz. Ne demek tanımıyorlar, bir kanun çıktı mı herkes uyacak kardeşim" şeklinde konuştu.

Yapılan icraatları yineleyen Yıldırım, "(PTT alanında yapılanlar, kargo, ulaşım) Şimdi size bir indirimin yanı sıra esnaf kart veriliyor. Bu kartın da birçok kolaylığı olacak. E-PTT AVM platformu kuruyoruz. Yani, sizin esnafların bilgisayar üzerinden dükkanlarınız tanıtılacak. Ne hizmetler veriyorsun, ne hizmetler satıyorsun, özellikleri orada yazacak. Uzaktan alışveriş yapılabilecek" dedi.



Ahilik Haftasının yurt dışına da taşınacağını belirten Yıldırım, "Bütün bunlar nasıl olacak? Oda başkanımız, birlik başkanımız, ilgili bakanlarımız sürekli dinamik bir şekilde iletişimle olacak. Ya bu kadar yaptık sesinizi çıkarmayın diyecek halimiz yok. Ülkenin değişen şartlarına göre ne tedbir alınması gerekiyorsa alacağız. Hükümet olarak biz 4 alana yoğunlaşacağız, emniyet, adalet, sağlık, eğitim. Dışarıya vermeyeceğimiz iş, adalet ve emniyettir. Devlet bunlara yoğunlaşacak. Yoksa dükkan aç, bu süfli iş, yani bizim için, niye devlet ticaret yapamaz. Devletin yaptığı işin ya sahibi çoktur, ya sahibi yoktur. Biz, sizin önünüzü açacağız, engelleri kaldıracağız. Ticaretin esası, para kazanmak. Vakıf değil ki bu. Vakıf olsa vereceksin. Bu işin ticaretin erbabı da esnaftır, sanatkardır, sizin üyelerinizdir. Onun için hiç endişe etmeyin, bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Perakende yasası, AVM'lerin çalışmasaatleri, esnafın çalışma saatleri bunları birinci derece ehemmiyetle ele alacağız. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Rahmetli Özal'ın bir lafı vardır, 'yapılan işler, çikolata gibidir, yenilir, yutulur, unutulur'. Bizim de geride kaldı. Şimdi ne var, yenisi beklenir. Marifet sonsuz ihtiyaçları bir arada getirip öncelikleri belirleyip buna uygun kararları almak. O da Maliye Bakanlığının işi. Kaynaklarımızı nasıl artıracağız, daha çok üreteceğiz, daha çok tasarruf edeceğiz" dedi.



"TASARRUFLAR ARTTIRILACAK"



Tasarrufların artırılacağına dikkati çeken Yıldırım, "Daha çok çalışacağız, üreteceğiz. Somunu büyüteceğiz. Ondan sonra herkes buradan daha fazla payını alacak. 2017 sonu itibarıyla kullanılan kredi miktarı, esnafın, 24 milyar lira. 2002'de ne kadarmış? 153 milyon lira. 85 kat kredi kullanımını artırmışız. Faiz işi bir felaket. Arkasından yetişemezdi. bugüne kadar 1 milyon 610 bin esnafımız, son 15 senede 74 milyar kredi kullanmış" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son iki asırdır büyük zorluklar yaşadığını kaydeden Yıldırım, Türkiye'yi algı operasyonlarıyla yönetmek isteyenlerin planlarının bir bir çökertildiğini dile getirdi. Sınırların ötesinde bir terör koridoru oluşturulmasına şahit olunduğunu anlatan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı ile bunun cevabının verildiğini ifade etti.

Terör örgütlerinin arkalarına birilerini alarak boş durmadığını anlatan Yıldırım, "Kobani, Afrin tarafından aynı şekilde taciz atışları, saldırılar devam ediyor. Ama hiç merak etmeyin, bu tacizlere, saldırılara pabuç bırakacak değiliz. Türkiye, güçlü bir ülkedir. Her türlü içeriden ve dışarıdan milletini huzurunu, kardeşliğini bozmak isteyen, ülkemizin toprak bütünlüğüne zarar vermek isteyen, kardeşliğimize halal getirmek isteyen, biz 80 milyon yüzyıllardır yaşıyoruz. Ülkemize göz dikmeye çalışan alçaklara fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.



"HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN"



Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunu belirten Yıldırım, "Hiç endişeniz olmasın. Faiz, kur baskısına boyun eğmeden yolumuza devam ediyoruz. Özellikle esnaflarımızın bu konuda dayanışma ve desteği çok önemli. Buna çok itibar ediyoruz. Esnaf için her gün yeni bir başlangıçtır. Esnaf her yeni güne yeni bir heyecanla başlar. Dükkanını besmele ile açar, akşam da helalinden kazandığına hamd ederek dükkanını kapatır. Bu manevi zenginliğiniz ülkemizin gelecek hedefleri için en büyük kaynaktır" diye konuştu.

Millete güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Millete güven, gerisi merak etme sen. Tam kamyoncu lafı oldu" dedi.

Programa, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.