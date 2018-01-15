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’nin provokatör başkanına soruşturma

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
CHP’nin provokatör başkanına soruşturma

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Başkanlığa önceki gün seçilen Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen vatandaşlar ve aleyhine daha önce yaptığı skandal paylaşımlar nedeniyle tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların yapıldığı Twitter hesabının Kaftancıoğlu'na ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendi. Soruşturmanın "terör propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütüldüğü kaydedildi.

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CHP’nin provokatör başkanına soruşturma
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