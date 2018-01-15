FETÖ sanığı eski emniyet müdürü 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kocabıçak ve avukatı katıldı. Kocabıçak, duruşmadaki ifadesinde, Bylock'u kullanmadığını öne sürdü. Kocabıyık, "Emniyette görev aldığım süre içinde üslerim dışında, kimseden emir almadım. Bu ülkenin insanının hayrına olacak işler yaptım. Ülkeme zarar verecek hiç bir kuruluş içinde yer almadım. Kastım olmadan ülkeme zarar vermişsem özrü dilerim. Bu süreçte her açıdan çok yoruldum. Tahliyemi ve beratımı talep ediyorum" diye savunma yaptı. Mahkeme sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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