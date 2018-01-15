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sanığı eski emniyet müdürü 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(/PDY) yönelik görülen davada eski 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü , 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 14:52
FETÖ sanığı eski emniyet müdürü 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kocabıçak ve avukatı katıldı. Kocabıçak, duruşmadaki ifadesinde, Bylock'u kullanmadığını öne sürdü. Kocabıyık, "Emniyette görev aldığım süre içinde üslerim dışında, kimseden emir almadım. Bu ülkenin insanının hayrına olacak işler yaptım. Ülkeme zarar verecek hiç bir kuruluş içinde yer almadım. Kastım olmadan ülkeme zarar vermişsem özrü dilerim. Bu süreçte her açıdan çok yoruldum. Tahliyemi ve beratımı talep ediyorum" diye savunma yaptı. Mahkeme sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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FETÖ sanığı eski emniyet müdürü 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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