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Son Dakika Haberi: TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Son dakika haberi... TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 14:54
Son Dakika Haberi: TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu
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