Tunceli’de 18 ayda 4 bin operasyon

Tunceli
'de jandarma özel harekât (JÖH
), polis özel harekât (PÖH) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT
) son 18 ayda gerçekleştirdiği yaklaşık 4 bin operasyonda 250 terörist etkisiz hale getirildi, 25 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Hava operasyonlarıyla desteklenen, JÖH ve PÖH ekiplerinin çoğu zaman teröristlerle girdiği sıcak çatışmalarda, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesi"nde mavi kategorideki 4, turuncu kategorideki 5, gri kategorideki 12 ve yeşil kategorideki bir teröristin de aralarında bulunduğu 52 sözde üst düzey örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi. Geçmiş yıllarda kalabalık birliklerle terörle mücadele eden güvenlik birimleri, son yıllarda küçük birliklerle, İHA
, SİHA, F-16, ATAK helikopterleri ve Fırtına obüslerinin desteğiyle nokta operasyonlar yapıyor. AA