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merkezli operasyonu! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü () operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:06
Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'nün "kadın yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından "silahlı terör örgütüne üye oldukları" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Uşak merkezli Denizli, , Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.

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Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
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