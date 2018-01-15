Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından "silahlı terör örgütüne üye oldukları" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Uşak merkezli Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.
Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.