ABD’nin planı: Önce askeri sonra siyasi güç

ABD, Türkiye'nin güneyinde bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik adım atmaya devam ediyor. Sınırda terör örgütü YPG
/SDG ile 30 bin kişilik bir ordu yerleştirmek için çalışmalarını başlatan ABD'nin sonraki adımlarını SABAH öğrendi:
ABD, Suriye'de terör örgütü DEAŞ
'a karşı mücadelede öncü rol oynayan uluslararası koalisyonu kullanarak Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Bu şekilde ABD, DEAŞ'tan temizlenen bölgenin yeniden imarı ve insani yardımın ulaştırılması için koalisyonun yardımıyla bir bütçe oluşturmayı hedefliyor.
ABD, SDG'nin düzenli bir ordu kurmasına yardımcı olmanın yanı sıra polis güçlerine ve askerlerine eğitim sağlıyor. Bu şekilde ABD, SDG kontrolündeki bölgenin savunma kapasitesini artırarak olası saldırılara karşı güçlü bir mekanizma geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca kendisine ait hava savunma sistemleri kurmayı planlayan ABD, bölgeye olası bir hava saldırısına karşı da bölgenin korunmasını sağlamak istiyor.
SDG'YE GELİR...
SDG kontrolündeki bölgenin güvenliğini sağladıktan sonra ABD, SDG'nin bölgedeki doğalgaz ve petrol gibi kaynaklardan yararlanmasını sağlayacak. Doğal kaynaklardan bir gelir sağlayacak olan terör örgütü SDG, bu şekilde varlığını bağımsız olarak sürdürmeye çalışacak.
ABD, bölgeye diplomat göndererek siyasi olarak da güçlenmesini hedefliyor. ABD, bir sonraki aşamada ise ofis kurmayı amaçlıyor. Bölgedeki gayrimeşru seçimleri destekleyen ABD, SDG'nin bir hükümet oluşturmasının yanı sıra bir devlet sisteminin kurulmasını da hedefliyor.