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Yıldırım İbadi ile görüştü

Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 01:56
Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü

Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak ile ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iş birliğine verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı.

Türkiye'nin başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine verdiği önem vurgulanırken, görüşmede iki komşu ve dost ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

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Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü
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