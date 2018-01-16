Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başbakan Yıldırım Yerhov’u kabul etti

Başbakan Yıldırım Yerhov’u kabul etti

Başbakan , Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u kabul etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 18:37
Başbakan Yıldırım Yerhov’u kabul etti

Başbakan Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüşme gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yıldırım Yerhov’u kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN