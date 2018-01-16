CHP o isme sahip çıktı

CHP, teröre verdiği destek ve devlet düşmanlığı ile her kesimden büyük tepki alan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı. Ermeni tehciri ile ilgili olarak devlete "seri katil" diyen teröristlere açık destek niteliğinde attığı mesajlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Kaftancıoğlu'na CHP sahip çıktı.

O DİRENECEK BİZ DE DİRENECEĞİZ

Partisince düzenlenen "OHAL'de Yeter" Forumu'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, gazetecilerin Kaftancıoğlu'nun skandal twettleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Tezcan, Kaftancıoğlu hakkında açılan soruşturmayla ilgili "Savcının bugüne kadar aklı nerdeymiş" ifadesini kullandı. Tezcan, "Bizim bu saldırılara karşı herhangi bir biçimde geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir. İstanbul il başkanımız da direnecek biz de direneceğiz" diyerek Kaftancıoğlu'na destek verdi.

"SAVCININ AKLI NERDEYMİŞ?"

"Kaftancıoğlu'nun geçmişte Twitter'dan yaptığı paylaşımlarının" hatırlatılması üzerine de Tezcan, "Savcıya soruyorum, bugüne kadar aklı neredeymiş? CHP'nin tutumu, düşünceleri bellidir. Programında, partinin yazılı belgelerinde konulara nasıl yaklaştığı bellidir. Siyasetçilerin üzerine yürümek, soruşturma açmak adeti yerleşmeye başladı savcılıklarda" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Canan Hanım hakkında trollerin paylaştığı tweetlerin ne kadarı kendisine aittir ne kadarı özel imalattır, onları Canan Hanım önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak" dedi. Özel referandum ruhunu yakalayan bir il başkanının İstanbul'da seçildiğini savundu.

TABAN RAHATSIZ

Kaftancıoğlu'nun kimliğini ortaya koyan paylaşımları, parti tabanı ve ulusal kanatta büyük rahatsızlık yarattı. Eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Şahin Mengü de Kaftancıoğlu ile onu destekleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Mengü, "Maalesef CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu partiyi yönetemiyor. Şubat ayında yapılacak kurultayda bu değişiklik artık kaçınılmaz olmuştur. CHP tüzüğünü, parti programını ve ilkelerini bilmeyenlerin göreve gelmesini doğru bulmuyorum. Sınava tabi tutulsa kesinlikle parti programını ve tüzüğünü bilmediği ortaya çıkacaktır. Bilse bu paylaştıklarını asla paylaşmazdı" dedi.

İŞTE O SKANDAL MESAJLAR

-Kaftancıoğlu, Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosundan sonra İklim Bayraktar'la ilgili dikkat çekici bir mesaj atıp Baykal'ı hedef aldı:

İstifa etmek için tek gerekli koşulu porno kaset olarak gören siyasetçiler. Dışarıdaki performansınız yatak performansınızdan daha önemli!!! -Kaftancıoğlu, sözde Ermeni Soykırımını savundu, PKK yandaşlarının Kobane adı altında gerçekleştirdiği yıkımdan övgüyle bahsetti:

Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15'te Taksim'de... "Türk olmak" yerine "insan olabilmek şereftir" diye yazabilmiş olsaydınız yazdığınızda daha ciddi cevap verebilirdim.

Devlet katil değil, seri katil!

NTV haber: "Etkisiz hale getirildi" diye vermiş haberi. Ne zamandır "etkisiz hale getirme" "öldürme" ile eşanlamlı kullanılır oldu?

Kürtler Gezi'de yok şunu yapmış, bunu yapmış. Bahane bulma sen Kobane'de ne yapıyorsun, nasıl davranıyorsun ona bak.