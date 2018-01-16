Çocuklar babaları olmadan büyüdü

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 23 yıldır cezaevinde olan İsmail Uysal (47) ve ailesi de 28 Şubat sürecinde yargılananlardan biri. Annesi İsmet Uysal (83) "Biz çocuğumuzun suçsuz olduğundan o kadar emindik ki avukat bile tutmadık ama ona müebbet cezası verdiler. En ağır cezayı bizim çocuklarımız yaşadı" dedi. Aile yeniden yargılama talep ediyor.

23 YILDIR HAPİSTE

?İsmail Uysal'ın kendi kuruyemişçi dükkânından gözaltına alındığını söyleyen enişte Turgut Ağüzüm (51) "İsmail ile Ethem'i (Köylü) dükkandan gelip aldılar. Ne bir eylem ne de başka bir şey. Evlerimiz dükkânlarımız arandı. Bayide satılan dergiler bile suç unsuru gibiydi. İşlemediği gasp, bombalama eylemlerini işkenceyle üzerlerine yıktılar. İsmail içeri alındığı 1995'te 24 yaşındaydı. 15 Temmuz'da şehit olan Halil Kantarcı ile aynı suçtan yatıyorlar. İsmail, Halil'in vasisiydi. Kardeşlerimizin bu kadar uzun süre içeride kalmaları 15 Temmuz hainlerinin bir planı" dedi. Anne İsmet Uysal ise oğlunun 23 yıldır suçsuz yere hapiste olduğunu söyleyerek, "Babası 2004'te vefat etti. Cenazesine bile gelemedi. Evliydi, iki çocuğu vardı. Eşi hamileydi. Şimdi en küçük oğlu 23 yaşında. O giderken üç yaşında olan çocuğundan torunu oldu" dedi.