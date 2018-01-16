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Erdoğan Emiri ile 2.5 saat görüştü

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Erdoğan Katar Emiri ile 2.5 saat görüştü

Cumhurbaşkanı , çalışma ziyareti için dün 'ye gelen Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. El sıkışarak poz veren iki lider daha sonra görüşmeye geçti. Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Erdoğan ve Al Sani, öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani de katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye, Irak ve 'teki son gelişmeler ele alındı.

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Erdoğan Katar Emiri ile 2.5 saat görüştü
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