Erdoğan Katar Emiri ile 2.5 saat görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için dün Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. El sıkışarak poz veren iki lider daha sonra görüşmeye geçti. Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Erdoğan ve Al Sani, öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani de katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye, Irak ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU